Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zirve öncesinde güvenlik hazırlıkları ve alınan tedbirlerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirtti.

Türkiye'nin böylesine önemli bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmasının tarihi bir başarı olduğunu ifade eden Çiftçi, bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, barışı ve diplomasiyi önceleyen yaklaşımı ile Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarı ve devletin kurumsal kapasitesinin bir sonucu olduğunu söyledi.

Zirve kapsamında havalimanlarından toplantı alanlarına, konaklama noktalarından intikal güzergâhlarına, siber güvenlikten muhtemel toplumsal olay risklerine kadar tüm başlıklarda gerekli planlamaların yapıldığını kaydeden Çiftçi, emniyet, jandarma ve ilgili tüm kurumların tam koordinasyon içinde görev yapacağını vurguladı.

Çiftçi, açıklamasında, "Bizlere düşen görev, bu büyük başarıya güvenlik boyutuyla en güçlü katkıyı sunmaktır. Emniyetimiz ve jandarmamız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde, Türkiye'ye yakışan güvenlik düzeni için görev başında olacağız." ifadelerine yer verdi.