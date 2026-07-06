İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dünya basınını en iyi çalışma ortamıyla ağırlamak için İletişim Başkanlığı olarak tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

"Bazen Bir Yemek, Sayfalar Dolusu Metinden Daha Çok Şey Anlatır"

Konuşmasını İngilizce gerçekleştiren Duran, Türk mutfağının Doğu ve Batı kültürlerini harmanlayan çok katmanlı yapısına dikkat çekerek mutfağın en güçlü "yumuşak güç (soft power)" unsurlarından biri olduğunu söyledi. Dünyada gastrodiplomasinin yükselen bir trend olduğunu belirten İletişim Başkanı, Türkiye'nin bu alandaki eşsiz mirasını şu sözlerle özetledi:

"Bizim kültürümüzde sofra, herkesin birbirine eşit uzaklıkta oturduğu, hiyerarşisi olmayan bir daire düzenidir. Bizde 'tuz-ekmek hakkı' diye bir deyiş vardır; birlikte yenilen yemeğin insanlar arasında kutsal bir bağ kurduğunu anlatır. Bu akşam masanızda göreceğiniz her tabak, toplumsal bir hafızanın hikayesidir."

Türkiye'nin Gastrodiplomasi Markaları ve Küresel Model

İletişim Başkanlığı'nın kültürel diplomasinin bir parçası olarak yürüttüğü gastrodiplomasi çalışmaları, son dönemde kurumsallaşarak küresel ölçekte ses getirmeye başladı. Duran, Türkiye'nin bu alandaki küresel gücünü ve yürütülen tescil projelerini şu başlıklarla aktardı:

UNESCO Tescilli Şehirler: Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı 'nda yer alıyor. Antep baklavası ise AB nezdinde coğrafi işaret alan ilk Türk ürünü konumunda.

40 Yıllık Hatırın Mirası: Türk kahvesi, barındırdığı sohbet ve misafirperverlik geleneğiyle UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi 'nde bulunuyor.

Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen projeler ve "Türk Mutfağı Haftası" sayesinde, gıda israfının önlenmesi ve sıfır atık gibi evrensel değerler eşliğinde 218 orijinal tarif dünya kamuoyuna anlatılıyor.

"Türkiye, NATO'nun Sarsılmaz ve Güçlü Bir Üyesidir"

Yemek programının ardından sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin savunma sanayisi ve güçlü ordusuyla 70 yılı aşkın süredir NATO İttifakı'nın güvenliğine en büyük katkıyı sağlayan müttefiklerin başında geldiğini hatırlattı. Duran, bu kritik zirvenin dünya kamuoyuna doğru ve şeffaf aktarılmasında uluslararası basın mensuplarının rolünün hayati olduğunu belirterek tüm gazetecilere başarılar diledi.