Çin basınında yer alan bilgilere göre, Qingdao'daki askeri limanda başlayan tatbikat kapsamında iki ülke ortak bir karargah kurarken, Çin ve Rusya deniz kuvvetlerinden karma birlikler oluşturuldu.

Tatbikatın; kuvvet toplanması, liman planlaması ve deniz safhası olmak üzere üç aşamada gerçekleştirileceği bildirildi. Açılış töreninin ardından iki ülkenin deniz kuvvetleri, müşterek komuta ve taktik koordinasyon faaliyetlerine başladı.

İlerleyen günlerde tatbikata katılan savaş gemilerinin Qingdao açıklarındaki deniz ve hava sahasında ortak keşif, hava savunması ve füze savunmasına yönelik eğitimler gerçekleştireceği kaydedildi. Eğitimlerde gerçek mühimmat kullanılarak atış faaliyetlerinin de icra edileceği belirtildi.

Çin ve Rusya'nın son yıllarda düzenli aralıklarla gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatlar, iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin önemli unsurları arasında yer alıyor. "Deniz Ortaklığı-2026" tatbikatının da deniz kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi ve ortak harekât kabiliyetinin artırılması amacıyla planlandığı ifade edildi.

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