İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'da düzenlenen **"Direnişin Lideri: İmam Humeyni Uluslararası Konferansı"**nda yaptığı konuşmada, Orta Doğu'daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan açıklamaya göre Pezeşkiyan, İsrail'in bölgedeki güvenlik sorunlarının temel nedenlerinden biri olduğunu öne sürerek, İslam ülkelerinin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

"İslam Ülkelerinin Birliği En Güçlü Strateji"

Konuşmasında İslam dünyasının ortak hareket etmesinin önemine dikkat çeken Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:

"Siyonist rejim bölgedeki tüm ülkelere saldırdı ve bölgesel istikrarsızlığın sebebidir. İslam ülkeleri bu tür saldırıların başlatıcısı olmamıştır. İslam ülkelerinin birliği, düşman saldırıları ve müdahaleleri karşısındaki en önemli stratejidir. Düşman bundan sonra Gazze, Filistin ve Lübnan başta olmak üzere diğer bölgelerdeki Müslüman halkı hedef haline getiremeyecek."

Hamaney'e İlişkin Açıklama

Pezeşkiyan, konuşmasında ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini ifade ettiği İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hamaney'e ilişkin, "Ben rehbere veda etmedim, etmeyeceğim. O benim için her zaman yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan'ın açıklamaları, İran'ın bölgesel güvenlik politikaları ve Orta Doğu'daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerinin bir parçası olarak kamuoyuyla paylaşıldı.