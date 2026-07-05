Fransa Milli Takımı'nın yıldız ismi Kylian Mbappé, 2026 Dünya Kupası'nda sergilediği üstün performansla gol krallığı yarışında zirvede yer alırken, kariyer istatistikleriyle de adından söz ettiriyor.

Turnuvada çıktığı 5 karşılaşmada rakip fileleri 7 kez havalandıran Mbappe, Fransa'nın hücum hattındaki en önemli silah olmayı sürdürüyor.

Genç yaşına rağmen Dünya Kupası tarihine adını altın harflerle yazdıran yıldız oyuncu, organizasyonda bugüne kadar forma giydiği 19 maçta 19 gole ulaştı. Bu istatistik, onu Dünya Kupası tarihinin en üretken golcüleri arasına taşıdı.

Fransa Milli Takımı kariyerinde de istikrarlı performansını sürdüren Mbappe, 103 milli maçta kaydettiği 63 golle ülkesinin en önemli gol silahlarından biri olmayı sürdürüyor. Dünya Kupası'ndaki etkileyici formunu devam ettiren yıldız futbolcu, Fransa'nın şampiyonluk yolundaki en büyük kozlarından biri olarak gösteriliyor.