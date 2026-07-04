TV100 ile yollarını ayırmasının ardından yeni sezon öncesinde herhangi bir kanalla anlaşma yapmayacağını açıklayan Küçükkaya'nın yeni adresi, Sözcü TV oldu.

Anlaşmayı İpek Özbey Duyurdu

Sözcü TV yöneticisi İpek Özbey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili İsmail Küçükkaya Sözcü Televizyonu'na hoş geldin. İyi ki geldin, şahane işler yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Her Sabah Türkiye'yi Uyandıracağız"

İsmail Küçükkaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni sezonda Sözcü TV'de olacağını belirterek, "Yeni sezonda Sözcü Televizyonu'ndayım. Hafta içi her sabah Türkiye'yi uyandıracağız." mesajını paylaştı.

Küçükkaya ve İpek Özbey, anlaşmanın ardından birlikte çektirdikleri fotoğrafı da sosyal medya hesaplarından yayımladı.