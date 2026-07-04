5 Yılda 34,2 Milyar Liralık Yatırım

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Başkent EDAŞ, 2021-2025 döneminde Ankara'nın enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla 34,2 milyar liralık yatırım gerçekleştirdi. Sadece geçen yıl ise başkentte 8,8 milyar liralık yatırım yapıldı.

Yaklaşık 23 bin trafo ve 70 bin kilometreyi aşan enerji hattında yürütülen çalışmalarla şebekenin kapasitesi ve güvenilirliği artırıldı.

Kritik Noktalarda Bakım ve Yenileme Tamamlandı

NATO Zirvesi öncesinde Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, zirve güzergâhlarında yer alan bulvar, cadde ve sokaklardaki aydınlatma sistemlerinin bakım ve onarımları tamamlandı.

NATO üyesi ülkelerin büyükelçiliklerinin bulunduğu bölgelerde enerji ve aydınlatma altyapıları gözden geçirilirken, ihtiyaç duyulan bakım ve yenileme çalışmaları da planlanan takvim doğrultusunda gerçekleştirildi.

Enerji Altyapısı Sürekli İzlenecek

Şirket, zirve öncesinde kritik enerji tesislerinde teknik kontrolleri tamamlayarak operasyon planlarını güncelledi.

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında kurulan ilave kameraların enerji bağlantıları yapılırken, Protokol Havalimanı'ndaki genişleme çalışmalarına uygun şekilde enerji altyapısı yeniden düzenlendi.

Ayrıca kritik dağıtım tesisleri bakım programına alınarak şebekenin güvenilirliği artırıldı.

Planlı Kesinti Yapılmayacak

Başkent EDAŞ, zirve süresince Ankara'nın merkez ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanmaması için gerekli planlamaların tamamlandığını açıkladı.

Olası arızalara karşı saha ekipleri ve teknik araçların 7 gün 24 saat görev başında olacağı belirtildi.

"Enerji Arzını Kesintisiz Sürdüreceğiz"

Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi ve Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, yıllardır sürdürülen şebeke yatırımları ve dijital dönüşüm çalışmaları sayesinde Ankara'nın enerji altyapısının güçlendirildiğini belirtti.

Özsürekci, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde bakım, kontrol ve operasyon planlamalarının tamamlandığını ifade ederek, NATO Zirvesi boyunca enerji arzını kesintisiz, kaliteli ve sürdürülebilir şekilde sağlamak için 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacaklarını kaydetti.