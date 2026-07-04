Altındağ Halk Eğitimi Merkezi'nde 22 yıldır görev yapan ev tekstili öğretmeni Fatma Özdemir ile üç öğretmen, Türkiye'nin farklı şehirlerinden temin edilen yöresel kumaşlarla dikkat çeken bir projeye imza attı.

Yaklaşık 2 metre eninde ve 4 metre boyundaki Türkiye haritasında, her ilin kendine özgü kumaşı coğrafi sınırlarına uygun şekilde kesilerek özel bir dikiş tekniğiyle bir araya getirildi.

"Sanatın birleştirici gücünden yararlandık"

Projeyle ilgili bilgi veren Fatma Özdemir, ilk etapta bölgesel bir çalışma planladıklarını ancak daha sonra projeyi Türkiye'nin tamamını kapsayacak şekilde genişlettiklerini söyledi.

Haritada kullanılan kumaşların tamamen Türkiye'de üretilen özgün dokumalardan seçildiğini belirten Özdemir, Doğu Anadolu Bölgesi'nde pazen kumaşlar, Doğu Karadeniz'de Keşan kumaşları, İç Anadolu'da basmalar, Ege Bölgesi'nde Ödemiş ipeği ve Buldan bezleri, Güneydoğu Anadolu'da ise simli ve yöreye özgü desenli kumaşların tercih edildiğini ifade etti.

Özdemir, amaçlarının hem sanatı kullanarak ortak bir eser ortaya çıkarmak hem de Türkiye'nin sahip olduğu zengin kumaş kültürünü görünür kılmak olduğunu dile getirdi.

Dört günde tamamlandı

Dört günlük yoğun çalışmanın ardından tamamlanan Türkiye haritası, Altındağ Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl sonu sergisinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Fatma Özdemir, serginin ardından eserin Altındağ Belediyesi'ne hediye edileceğini söyledi.

Her yaştan kursiyer eğitim alıyor

Halk Eğitimi Merkezi'nde 15 yaşından itibaren her yaştan kursiyerin eğitim aldığını belirten Özdemir, kurslara ev hanımlarının yanı sıra emekli öğretmenler, bankacılar ve sağlık çalışanlarının da katıldığını ifade etti.

Yaklaşık sekiz ay süren eğitimlerin sonunda birçok kursiyerin edindikleri beceriler sayesinde iş hayatına atıldığını da sözlerine ekledi.