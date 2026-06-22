Altındağ Belediyesi, gençlerin yaz tatilini verimli, eğitici ve eğlenceli bir şekilde geçirmesi amacıyla düzenlediği ücretsiz Yaz Okulu ve Yaz Spor Okulu programları için kayıt sürecini başlattı. Her yıl yoğun ilgi gören yaz okullarında bu yıl da birbirinden farklı kurslar gençlerle buluşacak.

Altındağ’da ikamet eden ve belediyeye bağlı Gençlik Merkezlerine üye olan gençler, yaz dönemi boyunca düzenlenecek tüm faaliyetlerden ücretsiz olarak yararlanabilecek. Başvurular 17-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yaz Okullarında Tüm Kurslar Ücretsiz

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Okulu ve Yaz Spor Okulu programları, 13 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kurslara katılmak isteyen gençlerin, üyesi oldukları Gençlik Merkezi veya Spor Merkezi’ne şahsen başvurmaları gerekiyor.

Yaz okullarında fen deneyleri, bilim atölyeleri, zeka oyunları, resim, el sanatları, ebru, satranç, kick boks, cimnastik, futbol, voleybol ve basketbol gibi birçok branşta eğitim verilecek.

Bunun yanı sıra origami, işaret dili, kodlama, temel bilgisayar eğitimi, Kur’an-ı Kerim, çocuk pilatesi, okuma atölyesi, badminton, masa tenisi ve İngilizce kursları da öğrencilerle buluşacak. Yaz okulları kapsamında çeşitli yarışmalar ve gezi programları da düzenlenecek.

Başkan Veysel Tiryaki: "Şampiyon Sporcular Altındağ'da Yetişecek"

Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, gençlerin yaz dönemini spor, sanat ve kültürel etkinliklerle değerlendirmelerinin önemine dikkat çekerek, belediye olarak çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sağlamayı sürdürdüklerini söyledi.

Başkan Tiryaki, "Altındağlı gençlerimizi her yıl Yaz Okulları aracılığıyla sporla, sanatla ve kültürel faaliyetlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu yıl da gençlerimiz için farklı branşlarda kurslar açtık. Gençlerimiz ilgi duydukları alanlarda uzman eğitmenlerden eğitim alma fırsatı bulacak. Amacımız, çocuklarımızın her alanda bilgi ve donanım sahibi bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak. Şampiyon sporcular ve başarılı sanatçılar Altındağ’da yetişecek inşallah" ifadelerini kullandı.

Tiryaki, tüm Altındağlı gençleri belediyeye bağlı Gençlik Merkezlerinden ve sunulan imkanlardan yararlanmaya davet etti.