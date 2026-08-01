Ankara’nın Karapürçek Mahallesi’nde son günlerde yaşanan su kesintileri, bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu. Sık aralıklarla tekrarlanan ve saatlerce süren kesintiler nedeniyle vatandaşların başta temizlik ve hijyen olmak üzere günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı belirtiliyor.

Mahallede 25 Temmuz sabahından 28 Temmuz gecesine kadar yaklaşık üç gün boyunca su kesintisi yaşandığı, 31 Temmuz gecesi ise saat 22.00’de yeniden suların kesildiği ifade edildi. Kesintinin ardından suyun 23.30’da yeniden verileceği yönünde bilgi paylaşılırken, saat ilerlemesine rağmen suyun gelmemesi tepkilere neden oldu. Çağrı merkeziyle yapılan görüşmede ise suyun saat 01.00’de verildiği yönünde bilgi alındığı ancak mahallede su akışının sağlanmadığı belirtildi.

Bebekli evlerde hijyen endişesi

Uzun süreli ve öngörülemeyen kesintilerin özellikle bebek ve sağlık sorunları bulunan kişilerin yaşadığı evlerde ciddi mağduriyet yarattığı ifade ediliyor. Suya erişimin kesilmesiyle birlikte temel temizlik ve hijyen ihtiyaçlarının karşılanamadığını belirten vatandaşlar, kesintilerin artık günlük yaşamı doğrudan etkileyen bir noktaya geldiğini dile getiriyor.

“Kalıcı çözüm istiyoruz”

Karapürçek’te su kesintilerinin yalnızca son günlerle sınırlı olmadığı, bölgede belirli aralıklarla tekrarlanan saatler süren kesintilerin de yaşandığı belirtiliyor. Vatandaşlar, geçici müdahaleler yerine bölgedeki içme suyu altyapısının ve boru hatlarının kapsamlı şekilde incelenmesini, sorunun kaynağının tespit edilerek kalıcı biçimde çözülmesini istiyor.

Öte yandan kesinti yaşanan dönemlerde su kullanımı gerçekleşmemesine rağmen faturalara yansıyan atık su bedelleri ve diğer ücretlerin de yeniden değerlendirilmesi talep ediliyor. Karapürçek sakinleri, ASKİ’den kesintilerin sona erdirilmesini, vatandaşların doğru ve zamanında bilgilendirilmesini ve bölgede düzenli, kesintisiz ve güvenilir su hizmetinin sağlanmasını bekliyor.