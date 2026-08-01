Geçtiğimiz günlerde Kuğulu Park’ta 4 kuğu yavrusu dünyaya geldi. Tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kuğu yavrularının dünyaya gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Güner, haberi cezaevinde Halk TV aracılığıyla izlediğini belirtti.

Güner paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Çankaya ailemize yeni katılan 4 yavru kuğumuzun haberini Halk TV aracılığıyla cezaevinden izledim, çok mutlu oldum. Hepinizi hafta sonunun tadını çıkarmak üzere, Kuğulu Park başta olmak üzere Çankaya’mızın parklarına davet ediyorum.”