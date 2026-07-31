Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıda; görevden alınan il başkanlarının yerine yapılacak atamalar, Özgür Özel’in kurduğu Yeni Parti’ye katılmayan isimlerin durumu ve belediyelere yönelik operasyonlar ele alındı. Kritik toplantının ardından Parti Sözcüsü Müslim Sarı kamera karşısına geçerek alınan kararları açıkladı.

"42 Belediyemize Operasyon Düzenlendi, Hukuk İhlal Ediliyor"

CHP'li belediyelere yönelik hukuki süreçlerin tek taraflı yürütüldüğünü savunan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, şu ifadeleri kullandı:

*"Operasyon düzenlenen CHP'li belediyelerin sayısı bugün itibarıyla 42'ye ulaştı. Belediyelerimizin neredeyse 10'da birinden fazlasına operasyon düzenlendi; 28 belediye başkanımız tutuklu. Bu süreçlerin inandırıcılığı ciddi şekilde zedelenmektedir. AKP ve MHP belediyelerinde hiç mi rüşvet ve yolsuzluk tartışması yok? Tek taraflı bu kovuşturma süreçlerinin demokratik temsil ilkesine aykırı olduğunu ve hukuki süreçlerin hukuka uygun yürütülmediğini açıkça belirtmek isteriz."*

Sarı ayrıca, operasyonlar sonrası partiden istifa edip iktidar partisine geçen belediye başkanlarına dair sürecin de çok taraflı bir değerlendirme ve özeleştiri gerektirdiğini vurguladı.

CHP Teşkilatlarında Deprem: Çok Sayıda İl Yönetimi Feshedildi

MYK toplantısında parti örgütlerine yönelik radikal kararlar alındı. Alınan kararlar kapsamında:

Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Ankara, İzmir, Bursa, Erzurum, Bitlis, Antalya ve Kayseri dahil çok sayıda il başkanlığı yönetimi feshedildi veya görevden alındı.

İzmir İl Başkanlığı'nda devir teslim sırasında Özgür Özel’in fotoğrafını parçalayanlar hakkında disiplin işlemi başlatıldığı duyuruldu.

Görevden alınan bir dizi il başkanı ise "mutlak butlan davası kapsamındaki iddianamelerde yer aldıkları" gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle disipline gönderildi.

Feshedilen il teşkilatlarından Antalya’ya Hasan Şahin, Kayseri’ye Okan Marzıoğlu, Düzce’ye Kenan Akın, Edirne’ye Özlem Becan, Hakkari’ye Nazım Demir, Isparta’ya Ahmet Tunçbilek, Konya’ya Refik Serttaş, Samsun’a Mehmet Pank ve Yalova’ya Mesut Tutu atandı.

9 Milletvekilinin Disipline Sevki Bardağı Taşırdı

MYK kararıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin (Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özkurt) Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'ye geçtiği öğrenildi.

Disiplin kararlarına sert tepki gösteren milletvekillerinden Ali Mahir Başarır, "Gözleri dönmüş bunların, disiplinsizler!" ifadelerini kullanırken; Burhanettin Bulut ise "Butlancıların aldığı bu karar benim için onurdur, utançla hatırlanacaksınız" açıklamasında bulundu. Özel'in kurmayları, vekillerin disipline sevk edilmesinin parti tüzüğüne aykırı olduğunu savundu.