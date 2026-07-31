Türk savunma sanayiinin göz bebeği Milli Muharip Uçak KAAN, gökyüzüne uzanan yolculuğunda bir kritik aşamayı daha geride bıraktı. TUSAŞ’ın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, KAAN’ın taksi testini başarıyla tamamladığı anlara ait yeni görüntüler yer aldı.

Hem havadan hem de karadan çekilen görüntüler, "Yelkenler Biçilecek" Mehter Marşı eşliğinde sunulurken, test sürecini yöneten teknik personelin heyecanı ve gururu da karelere yansıdı.

5’inci Nesil Üstün Savaş Kabiliyeti

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen KAAN, hem hava-hava hem de hava-yer muharebelerinde TSK'ya üstün bir caydırıcılık sağlayacak.

KAAN'ın öne çıkan teknolojik yetenekleri:

Süpersonik Hızda Dahili Silah Yuvası: Yüksek hızda radar izini düşüren dahili mühimmat atışı.

Yapay Zeka Destekli Muharebe: Yapay zeka ve nöral ağ altyapısıyla artırılmış taktik güç.

Gelişmiş Görüş Ötesi Menzil: Yeni nesil silah sistemleriyle artırılmış havadan havaya vuruş kabiliyeti.

Tarih Verildi: Hava Kuvvetleri'ne 2028'de Teslim Edilecek

İlk uçuşunu 21 Şubat 2024’te gerçekleştirerek 13 dakika havada kalan KAAN, 6 Mayıs 2024’teki ikinci uçuşunda 10 bin feet irtifaya ve 230 knot hıza ulaşmıştı.

Prototip geliştirme ve test süreçleri kesintisiz devam eden KAAN’ın, 2028 yılı sonuna kadar test uçuşlarını tamamlayıp Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine teslim edilmesi hedefleniyor. Milli muharip uçağın 2030’lu yıllarda ise tamamen yerli motorla göklerdeki yerini alması planlanıyor.