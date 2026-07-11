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Gelen yoğun tepkilerin ardından Meta, söz konusu özelliği platformdan kaldırma kararı aldı. Şirketten yapılan değerlendirmede, kullanıcı geri bildirimlerinin dikkate alındığı belirtilirken, yapay zeka araçlarının geliştirilmesi sürecinde kullanıcı güvenliği ve gizliliğinin öncelikli olmaya devam edeceği vurgulandı.

Şirketin kısa süre önce kullanıma sunduğu özellik, kullanıcıların izni olmadan herkese açık hesaplardaki içeriklerin yapay zeka tarafından referans alınabilmesi nedeniyle eleştirilere yol açmıştı. Özellikle gizlilik ve kişisel verilerin kullanımı konusundaki endişeler, sosyal medyada geniş yankı buldu.

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