Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan ve 11 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar"da değişiklik yapıldı.

Düzenlemeyle, Milli Eğitim Bakanlığı'nda il milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürü kadrolarında görev yapan personelin özel hizmet tazminatı oranları yeniden belirlendi.

Karara göre, öğretmen kadro ve pozisyonlarında geçirilen süreyle birlikte söz konusu yönetici kadrolarında toplam hizmet süresi en az 20 yıl olanlara yüzde 50, en az 10 yıl olanlara ise yüzde 25 oranında özel hizmet tazminatı ödenecek.

Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.