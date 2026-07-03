Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının 10 Temmuz'da açıklanacak olmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler tercih sürecine odaklandı. Bu kapsamda Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de 2026-2027 eğitim öğretim yılı için tanıtım günlerine başladı.

Yapay zeka ve medya alanlarında eğitim veren okul, uygulamalı eğitim modeli, güçlü yabancı dil eğitimi, uluslararası programlar ve sektör iş birlikleriyle öne çıkıyor. Temmuz ayı boyunca devam edecek tanıtım programlarında aday öğrenci ve velilere okulun bölümleri, eğitim modeli ve kariyer imkanları hakkında bilgi verilecek.

"LGS Tercih Sürecinde Öğrencilerimizi Okulumuza Bekliyoruz"

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan, LGS tercih dönemine ilişkin yaptığı açıklamada, sınav sonuçlarının 10 Temmuz'da açıklanmasının ardından 13-23 Temmuz tarihleri arasında tercih sürecinin gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Ertoğan, LGS puanıyla öğrenci alan ve beş yıllık eğitim veren bir devlet okulu olduklarını belirterek, "Temmuz ayı boyunca okulumuzu tercih etmeyi düşünen tüm öğrencilerimizi ve ailelerini ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Hazırlık sınıfında öğrencilerimize İngilizce ve Almanca eğitimi veriyoruz. TOEFL sınavında 100 ve üzeri puan alan çok sayıda öğrencimiz bulunuyor. Bu başarı, yabancı dil eğitimimizin kalitesini ortaya koyuyor." dedi.

"Türkiye'de AP Programı Uygulayan Tek Meslek Lisesiyiz"

Hazırlık sınıfından itibaren güçlü yabancı dil eğitimi sunduklarını ifade eden Ertoğan, öğrencileri ikinci yabancı dil kapsamında Goethe Enstitüsü sınavlarına da hazırladıklarını söyledi.

Okulun akademik başarısına da dikkat çeken Ertoğan, "Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye'de AP programı uygulayan tek meslek lisesidir. Öğrencilerimiz sekiz farklı alanda AP dersleri alıyor ve uluslararası sınavlarda önemli başarılar elde ediyor. Aynı zamanda kendimize özgü müfredatımızla öğrencilerimizi YKS'ye hazırlıyor, hem Türkiye'nin hem de dünyanın önde gelen üniversitelerine ulaşmalarını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapay Zeka Bölümü ve Uluslararası Eğitim Fırsatları Dikkat Çekiyor

Ertoğan, okul bünyesinde açılan Yapay Zeka Bölümü'nün Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek, öğrencilerin yalnızca yapay zekayı kullanan değil, geliştiren ve üreten bireyler olarak yetiştirildiğini söyledi.

Erasmus akreditasyonuna sahip okulun uluslararası projelerde de aktif rol aldığını ifade eden Ertoğan, öğrencilerin Amerika Birleşik Devletleri, İsveç, İtalya ve Almanya'da düzenlenen programlarda mesleki staj yaptığını, yarışma ve etkinliklerde önemli başarılara imza attığını belirtti.

Ertoğan, "Güçlü yabancı dil eğitimi, uluslararası programlar, yapay zeka odaklı eğitim modeli ve akademik başarısıyla öne çıkan okulumuzda kendini geliştirmek ve dünya vatandaşı olma yolunda eğitim almak isteyen tüm öğrencilerimizi tanıtım günlerimize bekliyoruz." dedi.