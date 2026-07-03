Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul merkezli yürütülen operasyonla, yapay zeka destekli yazılımlar kullanarak Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri dolandırdığı belirlenen uluslararası suç şebekesinin çökertildiğini duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde uluslararası suç örgütleri, siber dolandırıcılık ağları ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Yapay Zeka Destekli Yazılımlarla Avrupa'daki Kişileri Dolandırdılar

Bakan Tunç, Çekya adli makamlarından uluslararası adli yardımlaşma kapsamında iletilen bilgi ve belgeler doğrultusunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada önemli bulgular elde edildiğini açıkladı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul'da kurulan bir çağrı merkezinden faaliyet gösteren şüphelilerin, yapay zeka destekli yazılımlar kullanarak Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri polis, savcı, asker ve banka görevlisi gibi tanıtıp aradıkları belirlendi.

Şüphelilerin bu yöntemle çok sayıda Çekya vatandaşı başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerindeki mağdurları dolandırarak yüksek miktarda haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Maslak'taki Çağrı Merkezine Operasyon

Operasyon kapsamında Maslak'ta faaliyet gösteren çağrı merkezinde 80 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu belirlenirken, suçtan elde edilen gelirlerin banka hesapları ve kripto varlık platformları üzerinden aklanmaya çalışıldığı ortaya çıkarıldı.

İstanbul'da eş zamanlı olarak 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

Bakan Tunç, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonu gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve görev alan tüm kamu personeline teşekkür ederek, ulusal ve uluslararası iş birliğiyle siber suçlar ve dolandırıcılık şebekelerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.