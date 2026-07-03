Şarkıcı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, Ahbap Genel Başkanlığı görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı. Sağlık sorunları ve yoğun iş temposuna dikkat çeken Levent, görevini bu yıl gerçekleştirilecek denetim sürecinin tamamlanmasının ardından devredeceğini belirtti.

"Sağlık Sorunlarım Nedeniyle Müziğimi İhmal Ettim"

Yaptığı açıklamada mide kanaması geçirdiğini ifade eden Haluk Levent, yaşadığı sağlık sorunları ve yoğun stres nedeniyle profesyonel kariyerini ikinci plana attığını söyledi.

Levent, "Mide kanaması geçirdim. Sağlık sorunlarım ve yoğun stres nedeniyle profesyonel hayatımı, müziğimi ve bestelerimi çok aksattım. Şu anda Birleşmiş Milletler Suriye ve Lübnan İyi Niyet Elçisiyim. Artık kendi projelerimi daha global projelerle hayata geçirmek istiyorum. Bu benim hayalim." ifadelerini kullandı.

"Denetimin Ardından Görevimi Devredeceğim"

Ahbap Derneği'nin geleceğine güvendiğini belirten Haluk Levent, görevi devralacak ekibin başarılı çalışmalar yürüteceğine inandığını dile getirdi.

Levent, "Ahbap'ı yönetecek arkadaşların da çok başarılı olacağına inanıyorum. Önümüzdeki projeler tamamlandıktan ve bu yıl yapılacak denetimden alnımın akıyla çıktıktan sonra Ahbap Genel Başkanlığı'nı bırakacağım." dedi.

Öte yandan Haluk Levent'in açıklaması, 2025 yılında düzenlediği iki ayrı çekin karşılıksız çıkması nedeniyle hakkında verilen adli para cezasının ardından kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Konuya ilişkin yargı süreci ise devam ediyor.