Diyarbakır'da düzenlenen narkotik operasyonunda otomobilinde 43 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirilen Servet Can hakkında karar çıktı. Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 100 bin TL adli para cezasına mahkum etti.

Olay, 8 Mayıs 2025'te Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki uygulama noktasında meydana geldi. Doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönündeki istihbari bilgi üzerine harekete geçen polis ekipleri, Servet Can'ın kullandığı otomobili durdurdu. Narkotik dedektör köpeğinin bagaja tepki vermesi üzerine yapılan aramada 63 paket halinde toplam 43 kilo 200 gram uyuşturucu madde ile farklı araçlara ait plaka ve plaka tahsis belgeleri ele geçirildi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan Servet Can tutuklanırken, uyuşturucunun sahibi olduğunu öne sürdüğü M.G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sanık Savunmasını Değiştirdi

Soruşturma sürecinde farklı ifadeler veren Servet Can, ilk savunmasında uyuşturucudan haberdar olmadığını ve valizleri tanımadığı bir kişinin araca yüklediğini iddia etti. Daha sonra verdiği ek ifadede ise valizleri aracına arkadaşı M.G.'nin yerleştirdiğini öne sürdü.

Can, Yüksekova'da namaz kılmak için aracından ayrıldığı sırada otomobilin anahtarını M.G.'ye verdiğini, dönüşünde ise valizlerin bagaja yerleştirildiğini gördüğünü iddia ederek uyuşturucudan haberi olmadığını savundu.

Davanın karar duruşmasında savunma yapan M.G. ise suçlamaları reddederek Servet Can'a herhangi bir valiz ya da çanta vermediğini, araçta ele geçirilen uyuşturucuyla hiçbir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Mahkeme: Savunmalar Çelişkili ve Suçtan Kurtulmaya Yönelik

Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, dosyadaki deliller, ele geçirilen uyuşturucu miktarı ve sanığın ifadelerini birlikte değerlendirerek Servet Can'ın uyuşturucuyu ticari amaçla taşıdığı kanaatine vardı.

Mahkemenin gerekçeli kararında, sanığın soruşturma ve kovuşturma aşamalarında birbiriyle çelişen savunmalar yaptığına dikkat çekildi. İlk ifadesinde valizleri ismini bilmediği bir kişinin araca yüklediğini söyleyen Can'ın daha sonra aynı iddiayı arkadaşı M.G. hakkında dile getirdiği belirtilerek, bu savunmaların suçtan kurtulmaya yönelik olduğu vurgulandı.

Kararda ayrıca, ele geçirilen 43 kilo 200 gram uyuşturucu maddenin kişisel kullanım sınırının çok üzerinde olduğuna ve sanığın hakimiyetindeki araçta bulunmasının suçun oluştuğunu ortaya koyduğuna işaret edildi.

Mahkeme, Servet Can'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, M.G. hakkında ise suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin ise müsaderesine hükmedildi.