MYK kararıyla boş bulunan il başkanlıklarına şu isimler atandı: Bitlis'e Mağrif Kızılağaç, Aksaray'a Cansu Bülbül, Bilecik'e Kazım Yağmur, Denizli'ye Ayhan Oral, Diyarbakır'a Sertaç Eke, Ağrı'ya İbrahim Varol, Iğdır'a Halil İbrahim Artantaş, Kırıkkale'ye Mustafa Demirel, Manisa'ya Engin Uzun, Muğla'ya Halil Karahan, Muş'a Sertaç Demirel, Nevşehir'e Tayfun Ceyhan, Yozgat'a Kazım Eliaçık ve Tekirdağ'a Erdoğan Kaplan il başkanı olarak görevlendirildi.

MYK toplantısında ayrıca Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il yönetimlerinin görevden alınmasına karar verildi. Afyonkarahisar'da Merkez İlçe Yönetimi, Trabzon'da Ortahisar İlçe Yönetimi ile Giresun'da Merkez İlçe Yönetimi de görevden alınan teşkilatlar arasında yer aldı.

Disiplin süreci kapsamında ise Çağatay Güç hakkında tedbirli kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk kararı verildi. Ayrıca Giresun ve Trabzon il başkanları da tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle YDK'ya sevk edildi.