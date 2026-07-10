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Olay sırasında MYK toplantısını takip etmek için Genel Merkez'de bulunan basın mensupları biber gazından etkilendi. Gazın yayılması nedeniyle gazeteciler öksürük krizleri yaşadı. CHP Genel Merkezi, daha önce polis müdahalesiyle girilmiş ve bu sırada biber gazı kullanılmıştı. Yenileme çalışmaları sırasında tabloların kaldırılmasıyla duvarlarda kalan biber gazı kalıntılarının yeniden havaya karıştığı değerlendiriliyor.

Edinilen bilgilere göre, boya çalışmaları kapsamında duvarlardaki tabloların sökülmesi sırasında, daha önce polis müdahalesi sırasında kullanılan biber gazı kalıntıları ortama yayıldı.

CHP Genel Merkezi'nde süren yenileme çalışmaları sırasında ilginç bir olay yaşandı.

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