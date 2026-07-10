Burdur'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programları kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

Cuma namazı öncesinde Ulucami'de gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve mevlit okundu. Programa katılan vatandaşlar, 15 Temmuz şehitleri için dua etti.

Program, Burdur İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in yaptığı duayla sona erdi.

Anma programına İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında kentte hafta boyunca çeşitli anma etkinliklerinin devam edeceği belirtildi.