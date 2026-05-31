Burdur'un Bucak ilçesinde 11 kişinin yaralandığı zincirleme kazasında İsmail Kır (57), Furkan Kürşat Yıldız (30), İnci Yıldız (55) ve Ramazan Yıldız (60), hayatını kaybetti. İsmail Kır'ın Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) profesör olduğu ortaya çıktı.

Isparta- Antalya kara yolu Bucak ilçesi Elsazı köyü yakınlarında dün saat 22.00 sıralarında İbrahim E.O. (25) yönetimindeki 32 ABS 038 plakalı araç, Şerafettin Bozer'in (34) kullandığı 06 EHD 360 plakalı araç, İsmail Kır idaresindeki 32 GE 132 plakalı araç ve Furkan Kürşat Yıldız yönetimindeki 07 FIK 54 plakalı araç çarpıştı. İhbarla kaza yerine Antalya, Isparta ve Burdur'dan sevk edilen UMKE personeli ile jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada sürücü İsmail Kır ile diğer sürücü Furkan Kürşat Yıldız ve aynı araçtaki İnci Yıldız (55) ile Ramazan Yıldız'ın (60) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

3'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Yaralılar İbrahim E.O. ile beraberindeki Ayşe Merve O. (21), Zeynep Sare O. (21) ve Erva Buğlem Kaylan (10), diğer aracın sürücüsü Şerafettin Bozer ile beraberindeki Alim Maşallah Bozer (31), Kevser Bozer (27) ve Miraç Ali Okurokul (6), 07 FIK 54 plakalı araçtaki A.Y. (53) ve U.F.D. ile 32 GE 132 plakalı araçtaki Esengül Kır (50), hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, incelemelerin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna konuldu. Sürücülerden İbrahim E.O. ise tedavisinin ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

PROFESÖRÜN ÖLÜMÜ SEVENLERİNİ ÜZDÜ

Kazada hayatını kaybedenlerden İsmail Kır'ın, Isparta SDÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde profesör olarak görev yaptığı öğrenildi. Prof. Dr. İsmail Kır'ın ölümü, memleketi Antalya'nın Serik ilçesindeki sevenlerini üzdü. Prof. Dr. İsmail Kır'ın cenazesinin bugün ikindi vakti Isparta'da defnedileceği öğrenildi.