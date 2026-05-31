Diyarbakır ve çevresinde etkili olan yağışlar, Dicle Havzası'ndaki bitki örtüsünün canlanmasını sağladı. Baharın gelişiyle birlikte havza rengarenk çiçeklerle kaplanırken, Afrika'dan üremek için bölgeye gelen göçmen kuşlar da doğal güzelliğe ayrı bir canlılık kattı. Ortaya çıkan manzara, doğa fotoğrafçıları ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süreyya Namlı, bu yıl yaşanan yoğun yağışların flora çeşitliliğini artırdığını belirterek, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

"Bitki çeşitliliği had safhada" diyen Namlı, doğa yürüyüşlerinin bu dönemde büyük bir fırsat sunduğunu ancak bilinmeyen bitkilere dokunulmaması, yenilmemesi ve cilde sürülmemesi gerektiğini söyledi.

Bazı yabani bitkilerin ciddi zehirlenmelere ve cilt tahrişlerine yol açabileceğine dikkat çeken Namlı, bir bitkinin zehirli olup olmadığının uzmanlar dışında kolaylıkla anlaşılamayacağını ifade etti. Namlı, "Dokusu, görünümü, rengi ve kokusu ancak uzmanlar tarafından değerlendirilebilir. Bilinmeden tüketilen bitkiler sağlık sorunlarına yol açabilir" dedi.

Uzmanlar, yabani bitki tüketimi sonrası nefes darlığı, mide bulantısı veya ciltte tahriş gibi belirtiler görülmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasını tavsiye ediyor. Ayrıca vatandaşların Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 numaralı hattından da destek alabilecekleri belirtildi.

Baharın tüm güzelliklerini barındıran Dicle Havzası, doğaseverlere görsel şölen sunarken, uzmanlar doğal yaşamın keyfini çıkarırken tedbirli olunması gerektiğinin altını çiziyor.