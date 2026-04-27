Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Sertaç Küçükbayrak ve ekibiyle anlaşmaya varıldığı belirtilerek, 'Kulübümüz, profesyonel futbol A takımımızın teknik direktörlüğü görevinde Sertaç Küçükbayrak ve teknik ekibi ile yola devam etme kararı almıştır. Teknik direktörümüz Sertaç Küçükbayrak ve ekibine başarılar dileriz. Şampiyonluk hedefimize ilerlediğimiz bu kritik süreçte; futbolcularımız, teknik heyetimiz ve büyük taraftarımızın desteğiyle mücadelemizi aynı kararlılık ve inançla sürdüreceğiz' denildi. (DHA)

Kaynak: DHA