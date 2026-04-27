Sadettin Saran’ın başkan adaylığı sürecinde verdiği taahhüt, sarı-lacivertli camiada yeniden tartışma konusu oldu. Edinilen bilgilere göre Saran, göreve gelmesi halinde ilk 1.5 yıl içinde şampiyonluk yaşanamaması durumunda istifa edeceğine dair bir sözleşmeye imza attı.

Öte yandan son dönemde yükselen taraftar tepkilerine rağmen Saran’ın bu çağrılara şu aşamada karşılık vermeyi düşünmediği öğrenildi. Kulüp yönetimiyle ilgili herhangi bir geri adım planının olmadığı belirtilirken, Saran’ın odağını gelecek sezona çevirdiği ifade ediliyor.

Söz konusu taahhüde göre, önümüzdeki sezon da şampiyonluk hedefinin gerçekleşmemesi halinde Saran’ın görevini bırakması bekleniyor. Bu durum, camiada “kırılma sezonu” olarak yorumlanıyor.