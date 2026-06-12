Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından 41 yıldır aralıksız olarak düzenlenen ve Türk medyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan "Yılın Basın Fotoğrafları", 2026 yılı ödülleriyle sahiplerini buluyor. Sektörün heyecanla beklediği büyük ödül töreninin tarihi, saati ve düzenleneceği yer resmi olarak açıklandı.

Türkiye’nin görsel hafızasını tutan foto muhabirlerini bir araya getiren prestijli organizasyon için geri sayım başladı. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Yılın Basın Fotoğrafları 2026 Ödül Töreni, bu yıl da sanat ve medyanın kalbinin attığı bir atmosferde gerçekleştirilecek.

Yılın Basın Fotoğrafları 2026 Ödül Töreni Ne Zaman, Saat Kaçta ve Nerede?

Medya dünyasını bir araya getirecek olan bu görkemli geceye dair tüm detaylar netleşti:

Tarih: 23 Haziran 2026 Salı

Saat: 19.00

Yer: CerModern (Altınsoy Cad. No:3 06101 Sıhhiye, Ankara)

41 Yıllık Kesintisiz Gelenek

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, tam 41 yıldır kesintisiz olarak sürdürdüğü bu yarışma ile haberciliğin gizli kahramanları olan foto muhabirlerinin emeklerini taçlandırmaya devam ediyor. Yıl boyunca vizörden yansıyan, tarihe not düşen ve toplumsal hafızada yer edinen en çarpıcı kareler, düzenlenecek bu özel gecede ödüllerle buluşacak.

Dernek yönetimi tarafından yapılan açıklamada, tüm üyeler ve basın mensupları törene davet edilerek, "Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması Ödül Töreni’nde sizleri de aramızda görmekten onur duyarız. Katılımınız, bizlere güç verecektir"mesajı paylaşıldı.

Görsel sanata ve haberciliğe yön veren en özel karelerin ödüllendirileceği bu anlamlı gece, 23 Haziran Salı günü saat 19.00'da Ankara CerModern'de kapılarını açacak.