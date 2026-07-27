Şarkıcı Safiye Soyman'ın, multiple skleroz (MS) hastalığı nedeniyle 2024 yılında hayatını kaybeden oğlu Harun Akaröz, ölümünün ikinci yılında Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Gündoğan Mezarlığı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Anma programına Safiye Soyman'ın yanı sıra Faik Öztürk ve aile yakınları katıldı. Harun Akaröz'ün kabri başında dualar okunurken, Soyman duygu dolu anlar yaşadı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Safiye Soyman, evlat acısının tarif edilemez olduğunu belirterek, "Sanki oğlum dün vefat etmiş gibi. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Yaz kış mezarına geliyorum, onu hiç yalnız bırakmıyoruz. Şarkılarımı söylerken gözüm hep yaşlı, içim ağlar" ifadelerini kullandı.

Faik Öztürk de acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getirerek, "Ateş düştüğü yeri yakar. Dün gece hiç uyuyamadım. Safiye'nin, oğlunun kokusu var diye yastığıyla yattığını bilirim. Anne olarak onun acısı çok daha büyük" dedi.

Harun Akaröz, uzun yıllar mücadele ettiği multiple skleroz (MS) hastalığı nedeniyle 28 Temmuz 2024'te hayatını kaybetmişti.