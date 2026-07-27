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Mahalle sakinlerinden Hakan Töre, 'Evde oturuyordum. Bir bağırtı duydum, aşağı indim, otizmli bir çocuk ağaca çıkmış, inemiyordu. Şarkışla İtfaiyesi'ne haber verdik. Sağ olsunlar hemen acil bir şekilde yetişerek çocuğu kurtardılar' dedi. (DHA)

Olay, Yıldırım Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Otizm rahatsızlığı bulunan İ.G. isimli kız çocuğu, bahçede bulunan ağaca tırmandıktan sonra geri inemedi. Durumu fark eden mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye sevk edilen Şarkışla Belediyesi İtfaiye ekipleri, merdivenle ağaca çıkarak mahsur kalan İ.G.'yi indirip ailesine teslim etti.

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