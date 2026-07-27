Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatında yarından itibaren 2 lira 95 kuruşluk indirim uygulanması bekleniyor. İndirimin gece yarısından sonra pompaya yansıması öngörülüyor.

Son dönemde küresel petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve uluslararası piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle motorin grubunda aşağı yönlü fiyat güncellemesi gündeme geldi. Resmi fiyat değişikliği, dağıtım şirketlerinin gece yarısı yapacağı güncellemeyle netleşecek.

Güncel akaryakıt fiyatları (27 Temmuz 2026)

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 67,05 TL

Motorin: 78,52 TL

LPG: 31,19 TL

Ankara

Benzin: 68,01 TL

Motorin: 79,63 TL

LPG: 31,29 TL

İzmir

Benzin: 68,29 TL

Motorin: 79,90 TL

LPG: 31,19 TL

İndirim sonrası motorin ne kadar olacak?

Beklenen 2,95 TL'lik indirimin pompaya tam olarak yansıması halinde motorin fiyatlarının yaklaşık olarak şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:

İstanbul: 75,57 TL

75,57 TL Ankara: 76,68 TL

76,68 TL İzmir: 76,95 TL

Benzin ve LPG fiyatlarında ise şu an için yeni bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor. Ancak akaryakıt fiyatları; döviz kuru, Brent petrol fiyatları ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişiklik göstermeye devam ediyor.