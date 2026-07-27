Temmuz 2026 maaş artışlarının ardından en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmesi milyonlarca emeklinin gelirini artırırken, gözler bu artıştan doğan maaş farklarının ödeme takvimine çevrildi.

Düzenleme kapsamında en düşük emekli aylığı alan vatandaşlar, eski tutar üzerinden ödeme aldıysa aradaki 3 bin 552 liralık farkı ayrıca hesaplarında görecek. Fark ödemeleri için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek bulunmuyor. Ödemeler, SGK tarafından açıklanacak takvim doğrultusunda banka hesaplarına otomatik olarak yatırılacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını tahsis numaralarına göre almaya devam ederken, en düşük emekli aylığına ilişkin fark ödemeleri için SGK'dan gelecek resmi açıklama bekleniyor. Kurum tarafından henüz ödeme gününe ilişkin yeni bir duyuru yapılmadı.

Öte yandan, 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli, malul, dul ve yetim aylığı alanların Temmuz dönemi zam farkları için SGK ödeme tarihini daha önce açıklamıştı. Buna karşın SSK ve Bağ-Kur kapsamında en düşük emekli aylığından kaynaklanan fark ödemelerinin tarihi konusunda resmi açıklama bekleyişi sürüyor.