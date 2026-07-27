Ticaret Bakanlığı, dijital mecralarda artan reklam faaliyetleri ve tüketicilerin daha etkin korunması amacıyla hazırlanan "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"kapsamında uygulanacak yeni kuralları kamuoyuyla paylaştı. Düzenlemeler, 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Yeni yönetmelikle birlikte özellikle dijital reklamcılık, sosyal medya tanıtımları ve indirim kampanyalarına yönelik önemli değişiklikler hayata geçirilecek.

Çocuklara hedefli reklam yasağı

Düzenleme kapsamında çocuklara yönelik kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleri kullanılarak hedefli reklam yapılması yasaklandı. Böylece çocukların çevrim içi davranışlarının reklam amacıyla analiz edilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Influencer paylaşımlarında reklam ibaresi zorunlu

Sosyal medya etkileyicileri tarafından yapılan tanıtım paylaşımlarında da yeni dönem başlıyor. Bir ürün, hizmet, indirim veya etkinlik karşılığında maddi ya da ayni menfaat elde edilen paylaşımlarda "reklam" veya "tanıtım"ifadelerinin açık şekilde kullanılması zorunlu hale getirildi.

İndirim kampanyalarında şeffaflık artırılacak

İndirimli satış reklamlarında tüketiciyi yanıltıcı uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla, indirimin başlangıcından önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın, indirim öncesi fiyat olarak gösterilmesi gerekecek.

Çabuk bozulabilen meyve ve sebze gibi ürünlerde ise indirimli fiyattan önceki satış fiyatı esas alınacak.

Yasa dışı şans oyunları reklamlarına yasak

Yönetmelikle birlikte yasa dışı bahis ve şans oyunlarına yönelik reklam yasağının kapsamı genişletildi. Ayrıca falcı, medyum, astrolog ve benzeri hizmetlere ilişkin reklamlar da düzenleme kapsamında yasaklanan alanlar arasında yer aldı.

Bakanlık, yeni düzenlemelerle birlikte dijital ortamda tüketicilerin daha etkin korunmasının ve reklam faaliyetlerinde şeffaflığın artırılmasının amaçlandığını bildirdi. 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek kurallara aykırı reklam ve tanıtımlar hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem uygulanabilecek.