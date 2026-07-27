Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü’nde meydana gelen olayda, serinlemek için suya giren 17 yaşındaki Mehmet Ali Ateş hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Hazar Gölü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’dan ailesiyle birlikte Sivrice’ye gelen Mehmet Ali Ateş, serinlemek amacıyla göle girdi.
Bir süre sonra Ateş’in suda kaybolduğunu fark eden yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, jandarma, AFAD, UMKE ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin gölde gerçekleştirdiği arama çalışmaları sonucunda Mehmet Ali Ateş’in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenaze, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.