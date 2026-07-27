Ankara'nın Keçiören ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi için belediye ekipleri çalışma başlattı. Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı çalışmalarda, ilçe genelinde selin etkileri giderilmeye çalışıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2 kepçe, 1 greyder ve 3 transit araçla yağış nedeniyle zarar gören 8 farklı noktada yol bakım ve dolgu çalışması yaptı. Ayrıca su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde motopomp ve vidanjörlerle tahliye çalışmaları gerçekleştirildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise 51 mahallede 6 yol süpürme aracı ve 350 personelle cadde ve sokaklarda biriken çamur, kum ve çeşitli atıkları temizledi. Çalışmalar kapsamında yolların yeniden ulaşıma uygun hale getirilmesi için temizlik faaliyetleri yürütüldü.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de 50 parkta 178 personelle görev yaptı. Yağış nedeniyle devrilen ağaçlar ile kırılan dallar kaldırılırken, parklarda oluşan hasarlar giderilmeye çalışıldı.

Keçiören Belediyesi, sağanak yağışın ardından ilçe genelinde yürütülen çalışmaların farklı noktalarda koordineli şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.