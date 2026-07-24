Gölbaşı Belediyesi, yaz tatilinde çocukların yoğun olarak kullandığı parkları daha güvenli ve işlevsel hale getirmek için bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında eskiyen ve yıpranan oyun grupları sökülerek, güncel güvenlik standartlarına uygun yeni oyun ekipmanlarıyla değiştiriliyor.

Sadece oyun alanlarıyla sınırlı kalmayan çalışmalar kapsamında oturma alanları, park donatıları ve çevre düzenlemeleri de yenilenerek vatandaşların daha rahat vakit geçirebileceği sosyal yaşam alanları oluşturuluyor.

Çalışmalar İlçe Geneline Yayılacak

Belediye ekipleri, özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören parkların güvenlik ve kullanım konforunu artırmayı hedefliyor. Program dahilinde yürütülen çalışmaların mahalle mahalle etaplar halinde ilçe genelinde devam edeceği bildirildi.

"Çocuklarımız İçin Daha Güvenli Parklar Oluşturuyoruz"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, çocukların güvenli ortamlarda oyun oynayabilmesinin belediyenin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, parkların mahalle yaşamının önemli buluşma noktaları olduğunu söyledi.

Yaz döneminde çocukların özellikle akşam saatlerinde parkları yoğun şekilde kullandığını ifade eden Odabaşı, bu nedenle yenileme çalışmalarına hız verdiklerini dile getirdi. Kullanım ömrünü tamamlayan oyun gruplarının modern ekipmanlarla değiştirildiğini belirten Odabaşı, parkların sadece oyun alanlarıyla değil, genel görünümü ve donatılarıyla da yenilendiğini kaydetti.

Odabaşı, ilçenin farklı mahallelerinde yeşil, güvenli ve modern yaşam alanlarını artırmayı sürdüreceklerini belirterek, Gölbaşı'nı gelecekte de yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek için çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti.