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YENİ Parti'nin Kapalı Grup Toplantısı'nda Grup Başkanvekilliği görevine seçilen isimler de açıklandı. Yapılan seçim sonucunda Ali Mahir Başarır , Murat Emir ve Gökhan Günaydın YENİ Parti Grup Başkanvekili olarak belirlendi.

YENİ Parti'den yapılan açıklamada, söz konusu isimlerin Kurucular Kurulu toplantısında gerçekleştirilen seçimle Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine seçildiği bildirildi.

Yapılan seçim sonucunda Yüksek Disiplin Kurulu'nda görev alacak 15 isim şöyle sıralandı:

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