YENİ Parti Kurucular Kurulu toplantısında, partinin Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi.
Yapılan seçim sonucunda Yüksek Disiplin Kurulu'nda görev alacak 15 isim şöyle sıralandı:
- Ahmet Tuna Soydemir
- Ali Güvenbaş
- Buse Batyar
- Bülent Yücetürk
- Deniz Orhon
- Emin Anıl Koç
- Emresan Dalveren
- Ezgi Rahime Taşdemir
- Gülsemin Kaya
- Işıl Name Evgin
- Kubilay Cem Baran Fırat
- Mehmet Hadimi Yakupoğlu
- Mete Doğukan Beyaz
- Ural Baysal
- Ziya Gökalp Koca
YENİ Parti'den yapılan açıklamada, söz konusu isimlerin Kurucular Kurulu toplantısında gerçekleştirilen seçimle Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine seçildiği bildirildi.
YENİ Parti'de grup başkanvekilleri de belirlendi
YENİ Parti'nin Kapalı Grup Toplantısı'nda Grup Başkanvekilliği görevine seçilen isimler de açıklandı. Yapılan seçim sonucunda Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın YENİ Parti Grup Başkanvekili olarak belirlendi.
Muhabir: Şevval Ateş Alkan