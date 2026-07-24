Ankara Valiliği'nden, il genelinde beklenen sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

Valiliğin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bugün Ankara il genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden; kuvvetli yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' ifadelerine yer verildi.