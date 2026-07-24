Şair ve yazar Ferruh Sidar, kitapların yüksek fiyatlarla satışa sunulmasına tepki göstererek, eserlerinden ikisini daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaştırmak amacıyla e-kitap formatında yayımladı.

Sidar, yurt içi ve yurt dışında özellikle seçkin platformlarda yaklaşık 11 yıldır satışta olan popüler kitaplarından ikisini, basılı kitap fiyatlarının yaklaşık beşte biri ve dörtte biri oranında daha düşük bedelle okurla buluşturma kararı aldı. Söz konusu iki eser, 16 Temmuz itibarıyla 80-100 TL arasında değişen fiyatlarla e-kitap olarak yayımlandı.

Kitap fiyatlarının okuyucular açısından ulaşılması güç seviyelere çıkmasına dikkat çeken Sidar, bu uygulamayla eserlerinin daha uygun maliyetle okunabilmesini amaçladığını belirtti.

Diğer kitapları için de benzer bir yönteme başvurabileceğini ifade eden Sidar, kitap fiyatlarında yaşanan artışlara ve fiyatlandırmadaki farklılıklara dikkat çekerek, "rakamların keyfiliği" konusunun da sorgulanması gerektiğini vurguladı.