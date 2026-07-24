ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), sanal medya hesabından, yapılan açıklamada, 13'üncü saldırı dalgasının 'başarıyla' tamamlandığı belirtilerek, İran'ın komuta merkezleri, insansız hava aracı (İHA) depolama tesisleri, iletişim ağları, kıyı izleme merkezleri ve denizcilik kapasitelerinin hedef alındığı kaydedildi. Saldırıların amacının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemiler ve sivil denizcilere yönelik tehdidinin azaltılması olduğu vurgulanan açıklamada, 'Uluslararası su yolu (Hürmüz), İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun son dönemdeki saldırılarına rağmen açıktır. ABD ordusunun desteğiyle ticari gemiler serbestçe boğazda hareket edebilmektedir' ifadeleri kullanıldı.
İran'a yönelik 13'üncü saldırı dalgası tamamlandı!
ABD ordusu, İran'a yönelik 13'üncü saldırı dalgasını tamamladığını bildirdi.
Kaynak: DHA
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