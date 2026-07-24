Uşak'ın Sivaslı ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana gelen silahlı kavgada 13 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Sivaslı Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tornacılık yapan M.A. ve oğlu E.A. ile çelik çatı ve römork imalatı yapan S.B. ve kardeşi B.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu aralarında M.A.'nın yanı sıra çevredeki iş yeri sahipleri ve vatandaşların da bulunduğu toplam 13 kişi yaralandı.

Silah sesleri çevrede paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan tornacılık yapan M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmada şüphelilerden S.B. gözaltına alındı.

Sanayi sitesinde güvenlik önlemleri alınırken, silahlı kavgayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.