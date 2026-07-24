Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği kamp çalışmaları için Avusturya'ya geldi.

İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla hareket eden sarı-kırmızılı kafile, Linz Havalimanı'na iniş yaptı. Galatasaray kafilesi, buradan kara yoluyla kamp çalışmalarının gerçekleştirileceği Windischgarsten bölgesindeki otele geçti.

Sarı-kırmızılı ekibi kamp otelinde taraftarlar karşıladı. Teknik direktör Okan Buruk ile yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavukcu ise takımdan ayrı olarak özel araçla otele ulaştı.

Galatasaray'ın Avusturya Kampı Maç Programı

Galatasaray, Avusturya kampı kapsamında düzenlenen Summer Series Upper Austria organizasyonunda iki hazırlık karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, kamp dönemindeki ilk hazırlık maçında bugün saat 21.00'de İtalya Serie A ekiplerinden Monza ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Raiffeisen Arena'da oynanacak.

Galatasaray, kamp programındaki ikinci hazırlık maçında ise 27 Temmuz Pazartesi günü sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar, Hofmann Personal Stadı'nda İtalya temsilcisi Venezia ile kozlarını paylaşacak.

Yeni sezon öncesi fiziksel ve taktik çalışmalarını sürdürecek olan Galatasaray, Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarıyla kadro durumunu ve oyun planını değerlendirecek.