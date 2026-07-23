Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, savunma hattını güçlendirmek amacıyla genç stoper Yusuf Akçiçek'i gündemine aldığı ileri sürüldü.

İddialara göre teknik heyet, uzun vadeli kadro planlaması kapsamında savunmaya genç ve gelişime açık bir oyuncunun kazandırılması yönünde yönetime rapor sundu. Bu doğrultuda Yusuf Akçiçek'in performansının yakından takip edildiği belirtiliyor.

Hedef uzun vadeli kadro planlaması

Sarı-lacivertli yönetimin, yaş ortalamasını düşürerek geleceğe dönük bir kadro oluşturmayı hedeflediği ifade ediliyor. Bu kapsamda genç futbolculara yatırım yapılmasının transfer stratejisinin önemli parçalarından biri olduğu kaydediliyor.

Yusuf Akçiçek'in hava toplarındaki başarısı, oyun kurma becerisi ve savunmadaki pozisyon bilgisiyle teknik ekibin dikkatini çektiği öne sürülüyor.

Avrupa hedefi doğrultusunda çalışmalar sürüyor

Fenerbahçe'nin hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında mücadele edecek geniş ve alternatifli bir kadro kurmayı amaçladığı belirtilirken, savunma hattına yapılacak takviyelerin de bu planın önemli bir parçası olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan genç yaş kategorilerindeki performansıyla öne çıkan Yusuf Akçiçek'in ismi transfer döneminde farklı kulüplerle de anılırken, Fenerbahçe cephesinden transfer iddialarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.