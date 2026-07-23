Doğal taşlara yönelik ilgi artarken, tesbih ve doğal taş ustası Ahmet Karakaya, taşların faydalarına ilişkin abartılı söylemler yerine bilimsel verilerin ve kullanıcı deneyimlerinin dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; yaklaşık 15 yıldır sektörde faaliyet gösteren Karakaya, müşterilerin taş seçiminde çoğunlukla taşın özellikleri, kullanım amacı ve burç uyumunu göz önünde bulundurduğunu belirtti.

“PİYASADA GERÇEĞİ YANSITMAYAN İDDİALAR VAR”

Doğal taşlara yönelik ilginin son yıllarda arttığını söyleyen Karakaya, taşların bazı özelliklerinin bilimsel araştırmalarla desteklendiğini ancak piyasada gerçeği yansıtmayan iddiaların da bulunduğunu dile getirdi.

"Bu doğal taşların belli başlı şeylere iyi geldiği söyleniyor. Belli başlı bilindik özellikleri, kanıtlanmış özellikleri var" diyen Karakaya, özellikle kehribarın dünyadaki en eski doğal fosillerden biri olduğuna dikkat çekerek, "Örneğin kehribar var. Dünyada oluşan en eski fosillerden biri. Milyonlarca yılda oluşuyor. Tamamen doğal bir fosil. Bunun kanıtlanmış özellikleri var. Diğer taşlar da öyle" ifadelerini kullandı.

Ancak doğal taşların sağlık üzerindeki etkileri konusunda abartılı söylemlerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Karakaya, "Piyasada çok abartılı söylemler de oluyor ister istemez. Yani taşları takıp deneyip kullanmak gerekir" diye konuştu.

"HER TAŞ HERKESE İYİ GELİR DEMEK DOĞRU DEĞİL"

Doğal taşların sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karakaya, özellikle kehribarın halk arasında bazı rahatsızlıklara iyi geldiğinin kabul gördüğünü söyledi.

Kehribarın tiroit ve guatr konusunda sıkça tercih edildiğini belirten Karakaya, "Kehribarlar var işte. Tiroit, guatr... Develer doğuştan guatr hastası oluyor. Onlar da eskiden hep boyunlarında kehribarlar takılı oluyordu. O guatrı söküp attığı için bebeklerde de kemik ağrılarına, diş ağrılarına çok faydalı olduğu söyleniyor. Bu şekilde kullanıp faydalı görenler çok" dedi.

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