Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikameti Sultanbeyli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 COD 612 plakalı TIR, seyir halindeyken sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan TIR sürücüsü E.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Devrilen TIR'ın kaldırılması için ekiplerin çalışmaları sürerken, kaza yeri ve kilometrelerce uzayan araç kuyruğu dronla havadan görüntülendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)