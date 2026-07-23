Transfer dönemini hareketli geçiren Beşiktaş'ın, dünya futbolunun önemli santrforlarından Dušan Vlahović'i kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

İddialara göre siyah-beyazlı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda forvet hattına üst düzey bir takviye yapmak amacıyla Juventus'un Sırp golcüsü için görüşmelere başladı. Kulüp yönetiminin transferin mali şartları üzerinde çalışmalar yürüttüğü belirtiliyor.

Hedef güçlü bir hücum hattı oluşturmak

Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında öncelikli hedeflerden birinin gol yollarındaki etkinliği artırmak olduğu ifade ediliyor. Bu kapsamda Avrupa'nın önde gelen liglerinde forma giyen deneyimli bir santrforun transfer edilmesi için alternatif isimler üzerinde durulurken, Vlahović'in listenin üst sıralarında yer aldığı öne sürülüyor.

Transferin gerçekleşebilmesi için sponsorluk gelirleri ve farklı finansman modellerinin değerlendirildiği, ayrıca kadroda yer açılması amacıyla bazı oyuncuların ayrılığına yönelik planlamaların da yapıldığı iddia ediliyor.

Avrupa'nın dikkat çeken golcülerinden biri

Dušan Vlahović, Fiorentina ve Juventus formalarıyla Serie A'da gösterdiği performansın yanı sıra Sırbistan Milli Takımı'ndaki başarılı istatistikleriyle Avrupa futbolunun öne çıkan golcüleri arasında yer alıyor.

Fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve golcü kimliğiyle tanınan 25 yaşındaki futbolcunun adı son dönemde birçok Avrupa kulübüyle de anılıyor.

Öte yandan Beşiktaş taraftarları, sosyal medyada gündeme gelen transfer iddialarını yakından takip ederken, siyah-beyazlı kulüp ile Juventus cephesinden transfer sürecine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.