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Araç içi güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kazanın şiddeti net şekilde görülürken, yolcuların çarpmanın etkisiyle koltuklarından savrulduğu anlar dikkat çekti. Kazaya ilişkin soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

Kazanın ardından elde edilen araç içi kamera kayıtlarında, güzergâhında ilerleyen özel halk minibüsünün çarpışma anı saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki aracın çarpışmasının etkisiyle minibüs içerisindeki yolcuların savrulduğu ve büyük panik yaşandığı görüldü.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde özel halk minibüsü ile kapalı kasa minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen ve 75 yaşındaki Asım Girgeç'in hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

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