Keçiören Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle ailelere yönelik farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kardeşler Günevi'nde gerçekleştirilen "Ergenlik Dönemini Anlamak" seminerinde ebeveynler, çocukların gelişim sürecine ilişkin önemli bilgiler edindi.

Yoğun katılımla gerçekleşen eğitimde, ergenlik döneminde yaşanan değişimlerin aile içi iletişime etkileri ele alınırken, ebeveynlerin bu süreçte nasıl bir yaklaşım benimsemeleri gerektiği de uzman görüşleriyle aktarıldı.

Ergenlik sürecinin tüm yönleri ele alındı

Seminer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görev yapan Sosyolog Pınar Öznalbant Karaoğlu tarafından verildi. Eğitimde ergenlik döneminde görülen fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimler ayrıntılı şekilde anlatılırken, çocukların bu dönemde yaşadığı değişimlerin doğal bir gelişim sürecinin parçası olduğu vurgulandı.

Katılımcılara, ergenlik çağındaki çocuklarla sağlıklı iletişim kurmanın önemi, empati geliştirme yöntemleri ve doğru ebeveyn tutumlarının çocukların gelişimine katkıları hakkında da bilgiler verildi.

Katılımcılar sorularına uzmanından yanıt aldı

Seminerin sonunda aileler, ergenlik dönemine ilişkin merak ettikleri konuları uzmanına yöneltme fırsatı buldu. Etkinlikte, çocukların bu hassas dönemi daha sağlıklı ve güvenli şekilde geçirebilmesi için ailelerin bilinçli yaklaşımının büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.