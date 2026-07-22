Ankara'da yaşayan D.D., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını öne sürdü. Paylaşımında darp edildiğini gösteren görüntülere de yer veren D.D., yaşadığı olay nedeniyle hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor günler geçirdiğini belirtti.

D.D., açıklamasında hukuki haklarını sonuna kadar kullanacağını ifade ederek, adaletin yerini bulmasını istedi. Sosyal medyada kısa sürede geniş kitlelere ulaşan paylaşım, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Bakanlık ekipleri harekete geçti

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Ankara İl Müdürlüğü ekiplerinin emniyet birimleriyle koordineli şekilde vakit kaybetmeden harekete geçtiği belirtildi.

Bakanlık, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından uzman ekipler tarafından mağdur kadına psikososyal destek, rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunulacağını, ihtiyaç duyduğu tüm sosyal hizmet mekanizmalarının da devreye alınacağını açıkladı.

"Şiddete sıfır tolerans" vurgusu

Açıklamada, Bakanlığın "Şiddete Sıfır Tolerans" ilkesi doğrultusunda süreci yakından takip edeceği vurgulanarak, kadına yönelik şiddetin cezasız kalmaması için açılacak davaya müdahil olunacağı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, failin hak ettiği cezayı alması için hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olunacağı belirtilirken, kadına yönelik şiddetin hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğinin altı çizildi.

Mağdura psikososyal destek sağlanacak

Yetkililer, mağdur kadının güvenliği ve ihtiyaç duyduğu sosyal destek hizmetlerinin sağlanması amacıyla gerekli çalışmaların başlatıldığını bildirdi. Sürecin emniyet ve ilgili kurumların koordinasyonunda yürütüleceği belirtilirken, psikososyal destek ve danışmanlık hizmetlerinin de kesintisiz şekilde sunulacağı kaydedildi.

Açıklamanın sonunda ise, "Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur. Hiçbir gerekçe şiddeti meşrulaştıramaz. Kadınların can güvenliğini tehdit eden her türlü şiddet eylemine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.