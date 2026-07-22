Basın İlan Kurumu (BİK) Ankara Bölge Müdürü Atakan Çelik, sorumluluk bölgesinde yer alan Kastamonu'da çeşitli temaslarda bulundu. Program kapsamında Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve İl Emniyet Müdürü Tamer Taş'ı ziyaret eden Çelik, kentte faaliyet gösteren gazete ve internet haber sitesi temsilcileriyle de toplantılar gerçekleştirdi.

Görüşmelerde Kastamonu'daki yerel basının mevcut durumu değerlendirilirken, sektörün gelişimine katkı sağlayacak ortak çalışmalar ve kurumlar arası iş birliği fırsatları masaya yatırıldı. Basın kuruluşlarının karşılaştığı ihtiyaçlar ve çözüm önerileri hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

"Güçlü diyalog yerel basını güçlendirecek"

Ziyaret programını değerlendiren Atakan Çelik, kamu kurumları ile yerel medya arasında kurulacak sağlıklı iletişimin basının gelişimine önemli katkılar sunacağını belirtti.

Çelik, kurumlar arasında oluşturulacak iş birliklerinin hem yerel basının kurumsal kapasitesini artıracağını hem de Kastamonu'da gazetecilik faaliyetlerinin daha güçlü bir şekilde sürdürülmesine destek sağlayacağını ifade etti.