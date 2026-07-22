TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında gerçekleştirdiği siyasi parti ziyaretlerinin ardından Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Sürecin yeni bir aşamaya geçtiğini belirten Kurtulmuş, silahların tamamen bırakılmasını ve terörün gündemden çıkarılmasını sağlayacak yasal düzenleme için Meclis'teki tüm partilerin ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Hazırlanacak düzenlemenin mümkün olan en geniş uzlaşıyla hayata geçirilmesini istediklerini dile getiren Kurtulmuş, komisyon raporunun temel çerçevesinin korunacağını söyledi. Düzenlemenin geçici ve özel nitelikte bir yasa olacağını belirten Kurtulmuş, metinde örgütün silah bıraktığının ve faaliyetlerini sonlandırdığının tespitine yönelik bir denetim mekanizmasının yer alacağını kaydetti.

Yasanın herhangi bir genel af ya da kişiye özel af anlamı taşımayacağını vurgulayan Kurtulmuş, amaçlarının yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak örgütsel faaliyetlerini sona erdirmesini teşvik edecek hukuki zemini oluşturmak olduğunu ifade etti.

Siyasi partilerle yapılan görüşmelerde genel hatlarıyla ortak bir yaklaşımın ortaya çıktığını belirten Kurtulmuş, bundan sonraki süreçte grup başkanları ve grup başkanvekillerinin yasa taslağının ayrıntıları üzerinde çalışacağını söyledi. Gerek görülmesi halinde tüm partilerin temsilcilerinin katılacağı ortak toplantılar yapılacağını ifade eden Kurtulmuş, hedeflerinin düzenlemeyi Meclis tatile girmeden yasalaştırmak olduğunu dile getirdi.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Kurtulmuş, CHP'nin komisyon çalışmalarına önemli katkı sunduğunu belirterek, partinin yeni bir siyasi yapılanmaya gitmesi halinde de görüşlerinin alınmasının Meclis Başkanı olarak görevi olduğunu söyledi.

Yasal düzenlemenin takvimine ilişkin değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, metnin önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı'na sunulmasının planlandığını, ardından komisyona sevk edilerek Genel Kurul gündemine getirilebileceğini belirtti. Düzenlemenin kapsamlı değil, üzerinde uzlaşı sağlanan temel başlıklardan oluşan kısa bir metin olacağını ifade eden Kurtulmuş, yasada kapsam, denetim mekanizması ve uygulama süresine ilişkin hükümlerin yer alacağını söyledi.

Kurtulmuş ayrıca denetim sürecinin, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun belirlediği çerçevede yürütüleceğini, ilgili kamu kurumlarının hazırlayacağı gözlem raporlarının belirli aralıklarla TBMM'ye sunulacağını kaydetti.